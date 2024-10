TenneT-topvrouw: 4000 voetbalvelden ruimte nodig voor stroomnet

AMSTERDAM (ANP) - De landelijke netbeheerder TenneT heeft 4000 voetbalvelden aan ruimte nodig tot 2045 voor de uitbreiding en versterking van het stroomnet. "Het wordt een van de grootste verbouwingen van Nederland", zegt topvrouw Manon van Beek van TenneT in het praatprogramma WNL Op Zondag.

"Eén op de drie straten gaat open", legt Van Beek uit. "Dat gaat niet zomaar, want daarvoor heb je ruimte en vergunningen nodig." Die ruimte is TenneT nu aan het zoeken. Daarvoor is samenwerking nodig met lokale, nationale en regionale overheden, netbeheerders en grondeigenaren, zegt de topvrouw.

"Als je historisch kijkt, kun je bijna zeggen: de Deltawerken vallen er eigenlijk nog bij in het niet qua omvang, maar ook qua complexiteit", aldus Van Beek. Het lastige is volgens haar dat tijdens de verbouwing van het land "de lampen wel moeten aanblijven": op elk moment en elke plek wil TenneT leveringszekerheid garanderen. "Op het gebied van leveringszekerheid zijn we een van de beste van de wereld en dat houden we graag zo."