TenneT: veel knoppen om aan te draaien voor minder druk op net

DEN HAAG (ANP) - TenneT stelt dat er "veel verschillende knoppen zijn waar je aan kunt draaien" om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. Het hoogspanningsnet in Utrecht, Gelderland en Flevoland heeft zijn grenzen bereikt en een aansluitstop voor consumenten en mkb'ers dreigt, waarschuwde de landelijke netbeheerder donderdag.

TenneT zegt dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. De netbeheerder pleit onder meer voor een "brede maatschappelijke en bestuurlijke discussie over de acceptatie van meer risico van het zwaarder belasten van het stroomnet", om zo de druk te verminderen.

Zo kan volgens TenneT onder meer gedacht worden aan prijsprikkels, zoals een financieel voordeel voor mensen die de piekdrukte op het stroomnet mijden. Dat zijn zaken waar TenneT naar eigen zeggen niet direct over gaat, maar "dat soort dingen zouden kunnen werken", volgens manager congestie bij TenneT Frank Westhoek. Ook kan nagedacht worden over het gewenste niveau van betrouwbaarheid van het net.