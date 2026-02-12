ECONOMIE
Unilever nog niet klaar met snoeien in merken voor etenswaren

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:21
LONDEN (ANP) - Unilever is nog niet klaar met het afstoten van kleinere merken in zijn divisie voor etenswaren. Het Britse verzorgings- en voedingsmiddelenbedrijf verwacht met producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid sneller te groeien. De divisie voor voedingsmiddelen concentreert zich daarom steeds meer op twee sterke merken: bouillonmerk Knorr en sauzenmerk Hellmann's.
"We zijn echt tevreden met de prestaties van de foodtak in 2025 en presteerden duidelijk beter dan de markt", zei topman Fernando Fernandez in een toelichting op de jaarresultaten. "Maar we blijven ons portfolio aanscherpen. We hebben de verkoop van kleinere merken aangekondigd in de Europese divisie voor eten, en dat blijven we doen."
Hellmann's en Knorr zijn goed voor zo'n zestig procent van de verkopen van de voedingsmiddelentak, waarvan de groei vorig jaar achterbleef bij verzorgings- en schoonheidsproducten. Ook de investeringen in marketing en merkbekendheid zullen vooral naar die merken voor sauzen en bouillons gaan, naast het onderdeel dat professionele koks en cateraars helpt.
