Zelensky vindt moed van skeletonner belangrijker dan medaille

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:50
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de gediskwalificeerde Olympische skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj geprezen. "We zijn trots op Vladyslav en wat hij heeft gedaan. Moedig zijn heeft meer waarde dan iedere medaille."
"Sport zou geen geheugenverlies moeten betekenen en de olympische beweging moet helpen oorlogen te beëindigen, niet de agressors in de kaart spelen", schrijft Zelensky op X.
"Honderden van onze sporters kunnen nooit meer meedoen aan de Olympische Spelen of andere internationale wedstrijden. En toch zijn er momenteel dertien Russen in Italië om mee te doen aan de Spelen", twittert Zelensky. Hoewel die niet mogen meedoen onder Russische vlag, steunen ze volgens de president wel de Russische zaak. "En zij zijn degenen die diskwalificatie verdienen."
Jeraskevitsj werd donderdag gediskwalificeerd op de Spelen omdat hij weigerde deel te nemen zonder zijn helm met daarop foto's van Oekraïense sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland.
