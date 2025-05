TenneT waarschuwt voor problemen met levering stroom na 2030

ARNHEM (ANP) - Het blijft nog steeds onzeker of na 2030 altijd genoeg stroom kan worden geleverd, zegt hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Het bedrijf waarschuwde hier de afgelopen jaren ook al voor omdat de vraag naar elektriciteit toeneemt, traditionele stroomopwekking verdwijnt en hernieuwbare energiebronnen niet altijd constant stroom produceren. TenneT roept daarom op om haast te maken met onderzoek naar de beste manieren om op momenten van tekorten toch iets achter de hand te hebben, bijvoorbeeld door opslag te stimuleren.

De leveringszekerheid is goed als er jaarlijks hoogstens 4 uur niet voldoende stroom is voor de vraag. Na 2030 verwacht TenneT dat deze norm ver wordt overschreden, met 12,6 uur aan tekorten in 2033 en 9,2 uur aan tekorten in 2035 die voornamelijk in de wintermaanden opspelen. Het risico is bovendien groter dat in 2030 al te vaak een tekort ontstaat. Een aantal relatief oude gascentrales is dan mogelijk niet meer rendabel genoeg en moet dan sluiten.