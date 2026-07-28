Terugbetaling importheffingen VS eenmalige meevaller bij Philips

AMSTERDAM (ANP) - De terugbetaling aan Philips van 186 miljoen euro in het tweede kwartaal voor de Amerikaanse importheffingen is een eenmalige meevaller. Dat heeft topman Roy Jakobs van het zorgtechnologieconcern gezegd in een toelichting op de resultaten over het tweede kwartaal. In het derde kwartaal zal Philips hooguit nog enkele miljoenen ontvangen uit die terugbetaling, aldus Jakobs.

Volgens hem is die terugbetaling te danken aan het snelle papierwerk dat Philips had ingediend om dat geld terug te krijgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari een groot deel van de importheffingen van president Donald Trump onwettig had verklaard. Jakobs stelde dat Philips een van de eerste bedrijven is die dit geld heeft ontvangen. "Ik ben zeer blij om dat op de bank te hebben."

Dankzij die meevaller verhoogde Philips zijn verwachting voor de operationele winstmarge in dit jaar. Philips rekent nu op een marge van 13,5 tot 14 procent. Eerder was dit 12,5 tot 13 procent.