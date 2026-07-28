ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: tiener wilde aanslag plegen op Pride Leuven in 2024

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 8:12
anp280726054 1
LEUVEN (ANP/BELGA) - Een 18-jarige jongen wilde in 2024 een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat hij in november samen met een medeverdachte terechtstaat.
Hij zocht wapens op de berichtendienst Telegram en trok de aandacht van de politie. De tiener legde zo contact met een undercoveragent en werd samen met anderen aangehouden. Hij heeft maandenlang in voorarrest gezeten, maar is inmiddels in de aanloop naar het proces vrij, aldus Het Laatste Nieuws.
De twee worden beschuldigd van deelname aan een terroristische groep en het beramen van een terroristische aanslag.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Eerder stoppen met werken kost je niet alleen spaargeld — dit is de fiscale rekening die niemand je vertelt

shutterstock_2604885329

Zo herken je een vrouwelijke narcist — en waarom ze zo lang onder de radar blijft

kaart-huisje-beestje-web

Wat is de beste leeftijd om een huis te kopen?

ANP-564075613

B&B Vol liefde: partner van Eline uit Aruba werd geliquideerd

168579223_m

Dit zijn de enige twee anti-aging supplementen die écht werken volgens de wetenschap

173689835_m

Artsen vertellen wat slapen naast een ventilator met je doet

Loading