Terugroepactie Carqon betreft ongeveer 1500 bakfietsen

AMERSFOORT (ANP) - De terugroepactie van bakfietsenfabrikant Carqon uit Amersfoort betreft ongeveer 1500 bakfietsen. Volgens Carqon is nog niet duidelijk hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan het verzoek de bakfiets te laten controleren.

De terugroepactie ging vorige week van start in verband met een mogelijk veiligheidsprobleem. De actie betreft de modellen Classic, Cruise en Flatbed. Bij intensief gebruik kan het stuur losschieten of in uitzonderlijke gevallen breken, aldus Carqon.

Alle gebruikers hebben het verzoek gekregen onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de bakfiets tot de controle is uitgevoerd. Carqon zegt dat dealers de spullen in huis hebben als een reparatie nodig is. Die reparatie kan, mits de dealer er tijd voor heeft, direct worden uitgevoerd, aldus het bedrijf.

Carqon maakt deel uit van fietsenproducent Accell. Bij Babboe, dat ook onderdeel is van Accell, werden begin dit jaar ook al duizenden bakfietsen teruggeroepen om veiligheidsrisico's waarbij frames konden breken. En in september was er een terugroepactie van bakfietsmerk Vogue om risico's met veiligheid.