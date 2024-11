Rusland en Oekraïne voeren grote droneaanvallen uit

KYIV/MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne en Rusland hebben elkaar bestookt met droneaanvallen. Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland zelfs een recordaantal van 145 drones gelanceerd 's nachts. Daarvan zouden er ruim zestig zijn onderschept.

Oekraïne stuurde drones richting Moskou en omgeving. De Russen spreken van minstens 32 drones. Ook dat zou de grootste droneaanval tot nu toe zijn geweest op de Russische hoofdstad. Het vliegverkeer op de Moskouse luchthaven Sjeremetjevo is stilgelegd. Ook op de vliegvelden Domodedovo en Zjoekovski was tijdelijk geen vliegverkeer mogelijk.

Er zijn geen meldingen van doden als gevolg van de droneaanvallen. Voor zover bekend raakten in Odesa in Zuid-Oekraïne twee mensen gewond en meerdere gebouwen beschadigd. In de buurt van Moskou is melding gemaakt van zeker een gewonde.