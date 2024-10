Tesla doet stapje terug op Wall Street na forse koerssprong

NEW YORK (ANP) - Tesla stond vrijdag bij de dalers op de aandelenbeurzen in New York met een klein openingsverlies. De fabrikant van elektrische auto's werd een dag eerder echter nog bijna 22 procent meer waard, dankzij sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten voor volgend jaar.

De algehele stemming op Wall Street was verder gematigd positief. Beleggers kijken vooral uit naar de resultaten van grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon en Facebook-eigenaar Meta Platforms, die volgende week naar buiten komen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent op 42.532 punten, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 5840 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 18.565 punten. Beide graadmeters sloten donderdag hoger, dankzij de stevige koerswinst van Tesla. De drie hoofdindices koersen wel af op een weekverlies, na zes weken van winst op rij.