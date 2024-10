Beachvolleyballer Varenhorst beëindigt loopbaan door rugblessure

UTRECHT (ANP) - Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst beëindigt zijn topsportloopbaan. De 34-jarige Nederlander had nog wel door willen gaan, maar hij kreeg te horen dat hij geen deel meer uit zou maken van de selectie van Beach Team Nederland. Varenhorst heeft een slepende rugblessure.

"Ik had er voorzichtig rekening mee gehouden dat dit bericht een keer zou kunnen komen", zegt Varenhorst op de website van de volleybalbond over het besluit van Beach Team Nederland. "Mijn rugblessure bleef maar voortslepen. Op zo'n moment weet je dat er een keer een keuze gemaakt moet worden. Persoonlijk wilde ik nog een keer alles op alles zetten. Ik had het gevoel weer op niveau te kunnen komen, mits de fysieke voorwaarden zouden kloppen. Helaas was dat vertrouwen niet meer aanwezig bij de bondscoach."

Varenhorst beleefde zijn hoogtepunt in 2015, toen hij met Reinder Nummerdor zilver behaalde op het WK. Het duo werd op het Sportgala van NOC*NSF uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar. Een jaar later strandden Varenhorst en Nummerdor op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in de kwartfinales.