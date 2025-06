Tesla eindigt handelssessie op Wall Street ruim 14 procent lager

NEW YORK (ANP) - Tesla is donderdag ruim 14 procent lager geëindigd op de aandelenbeurs in New York. De koersval komt overeen met ruim 100 miljard dollar aan verdampte beurswaarde. Beleggers reageerden op onenigheid tussen Donald Trump en Tesla-topman Elon Musk, die eerder nog optrad als adviseur voor de Amerikaanse president. Het gekibbel ging over Trumps "megawet" met forse lastenverlichtingen, die Musk heeft omschreven als een gedrocht.

Gedurende de handelsdag escaleerde het conflict. Trump meldde in eerste instantie erg teleurgesteld te zijn in Musk en zijn kritiek, waarna Musk aangaf dat de president zonder hem de verkiezingen zou hebben verloren. Uiteindelijk dreigde Trump met het stopzetten van overheidssubsidies en -contracten van Musk "om miljarden en miljarden dollars te besparen". Dat zou flinke gevolgen hebben voor bijvoorbeeld Tesla en Musks ruimtebedrijf SpaceX, die daarvan hebben geprofiteerd.