Israël bombardeert bij Beiroet, inwoners massaal op de vlucht

BEIROET (ANP/AFP) - Buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn donderdagavond doelwit door meerdere luchtaanvallen. Dat gebeurde nadat Israël inwoners had opgeroepen te vertrekken. Op beelden is te zien dat rook opstijgt.

Israël had aangekondigd dat het bij de stad ondergrondse dronefabrieken van Hezbollah zou aanvallen. De Israëlische krijgsmacht verwijt de Hezbollah-beweging met opzet infrastructuur aan te leggen in een dichtbevolkt gebied.

"U bevindt zich in de buurt van faciliteiten die toebehoren aan de terroristische organisatie Hezbollah", klonk een Arabischtalige waarschuwing aan omwonenden. Die gaven massaal gehoor aan de oproep te vertrekken en dat leidde tot verkeersopstoppingen.

Israël en Hezbollah hebben een gewapend conflict achter de rug dat vorig jaar eindigde in een bestand. Het in Libanon zeer invloedrijke Hezbollah geldt als bondgenoot van Iran en beschikt over een eigen strijdmacht, die los opereert van het Libanese leger.