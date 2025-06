NEW YORK (ANP) - De aandelenkoers van Tesla is donderdag tussentijds 17 procent gekelderd op de aandelenbeurs in New York. De koersval komt overeen met ruim 100 miljard dollar aan beurswaarde. Beleggers reageerden op onenigheid tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Tesla-topman Elon Musk. Die ging over Trumps "megawet" met forse lastenverlichtingen, waar Musk flinke kritiek op heeft.