CDA-bestuur wijst Bontenbal opnieuw aan als lijsttrekker

DEN HAAG (ANP) - Henri Bontenbal is opnieuw lijsttrekker van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van komend najaar. Dat heeft het partijbestuur donderdag bekendgemaakt. De verenigingsraad, waarin onder meer de lokale en provinciale afdelingen zijn vertegenwoordigd, heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht.

"De keuze voor Henri was helder: met hem zetten we de ingeslagen weg voort, met een herkenbaar en authentiek christendemocratisch geluid", zegt partijvoorzitter Jean Wiertz. "Samen gaan we campagne voeren voor een fatsoenlijk Nederland." Bontenbal zelf spreekt van "een grote eer, maar vooral een bijzondere opdracht."

Bontenbal volgde twee jaar geleden Wopke Hoekstra op als politiek leider van het CDA. Onder zijn leiding behaalden de christendemocraten vijf zetels, het slechtste resultaat uit de geschiedenis van de partij. In de peilingen staat het CDA inmiddels op zestien tot twintig zetels.