Tesla omlaag op Wall Street na tegenvallende verkoopcijfers

NEW YORK (ANP) - Tesla heeft woensdag in de vroege handel op Wall Street zo'n 3 procent aan beurswaarde verloren. Beleggers reageerden op nieuwe leveringscijfers van het concern, die veel slechter waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Tesla heeft in het eerste kwartaal wereldwijd 13 procent minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern lijkt duidelijk last te hebben van de kritiek op het werk van topman Elon Musk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Tesla kampt ook met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's.

De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine verliezen geopend op de "Bevrijdingsdag" van president Donald Trump. Hij gaat naar verwachting later op de dag, na het slot van de Amerikaanse beurshandel, nieuwe importheffingen aankondigen waarmee de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en andere landen verder escaleert.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na beursopening 0,3 procent lager op 41.845 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,3 procent, tot 5614 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor hetzelfde percentage op 17.398 punten.

De zogeheten wederkerige heffingen van Trump zouden rond 22.00 uur Nederlandse tijd in de Rozentuin van het Witte Huis bekendgemaakt moeten worden. Het gaat dan om heffingen tegen landen die tarieven op Amerikaanse producten hebben. Volgens het Witte Huis zullen die per direct ingaan.

Trump kwam eerder met heffingen voor China, Canada en Mexico en ook met tarieven van 25 procent op staal en aluminium uit het buitenland. Daarnaast komen er nu ook heffingen van 25 procent voor buitenlandse auto's. China heeft eerder al vergeldingsmaatregelen getroffen door heffingen op Amerikaanse goederen in te voeren.

Op de financiële markten zijn er zorgen dat het handelsbeleid van Trump kan uitmonden in een felle en wereldwijde handelsoorlog, wat schadelijk is voor de wereldeconomie en de economie van de VS zelf. De beurzen in New York hebben de laatste tijd flinke verliezen geleden door recessiezorgen.