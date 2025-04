Spectaculair: deze robot maakt voor het eerst ooit een zijwaartse salto

Het Chinese bedrijf Unitree heeft opnieuw indruk gemaakt met zijn geavanceerde humanoïde robot G1. In een recente video op YouTube demonstreert de zilvergrijze robot een zijwaartse salto. Na een korte buiging springt de G1 omhoog, draait horizontaal in de lucht en landt behendig op zijn linkerbeen. Binnen een fractie van een seconde stabiliseert hij zich volledig.

Vorig jaar wist dezelfde robot al een achterwaartse salto te maken. Om de zijwaartse variant onder de knie te krijgen, verbeterde Unitree vooral de kunstmatige intelligentie van de G1. Hierdoor reageert de software sneller en preciezer. "De zijwaartse salto werd mogelijk door training met reinforcement learning", verklaarde een woordvoerder van Unitree aan LiveScience. Deze methode wordt veel gebruikt om robots te leren omgaan met hun omgeving en bewegingen te verfijnen.

De G1 kan echter meer dan alleen indrukwekkende sprongen. Tijdens een demonstratie in vechtsporttechnieken wist hij een gewapende tegenstander te ontwapenen. Na een reeks schijnbewegingen voerde de robot een draaiende trap uit, waardoor het wapen uit de handen van zijn tegenstander vloog.

Dankzij zijn lichte en compacte ontwerp kan de G1 deze acrobatische prestaties leveren. De robot is 1,3 meter hoog en weegt slechts 35 kilo. Hij is uitgerust met een 3D-LIDAR en een dieptecamera, waardoor hij een 360-graden beeld heeft van zijn omgeving. De robot heeft bovendien een uitzonderlijke bewegingsvrijheid in zijn gewrichten. Daarnaast kan hij lopen en rennen met een snelheid tot 7,2 kilometer per uur.

Unitree ziet een grote toekomst voor de G1 en zijn opvolgers. Van hulp in het huishouden tot industriële taken en reddingsoperaties in gevaarlijke situaties: de mogelijkheden zijn eindeloos. Met deze nieuwe acrobatische vaardigheden bewijst Unitree dat humanoïde robots steeds dichter bij het menselijk bewegingsvermogen komen.

Bron: LiveScience