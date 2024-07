Dierenambulance voert actie om afmaken serval te voorkomen

DEN HAAG (ANP) - De Dierenambulance voert woensdagmiddag actie voor het gebouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag omdat zij niet willen dat de in Lexmond teruggevonden serval wordt afgemaakt. Het baasje van de serval wil het dier niet terug en daarop besloot de RVO het dier te laten inslapen, aldus de actievoerders.

De serval ontsnapte in de nacht van vrijdag op zaterdag en werd zaterdag weer gevangen, maar kan nergens heen. Ook Stichting AAP, die exotische dieren in nood opvangt, heeft geen plek. Volgens Gerrit de Boom van de Dierenambulance heeft de stichting een "kleine toespeling" gemaakt dat de serval mogelijk toch daar terechtkan.

Volgens De Boom krijgt de serval "sowieso geen spuitje". De Dierenambulance wil hoe dan ook een andere oplossing voor het dier dan de dood, ook al is ze dan in overtreding. De circa twintig medewerkers van de Dierenambulance die protesteren zijn "boos" om het besluit van de RVO. Voor het gebouw staan ook tien dierenambulances geparkeerd, in een van de wagens zit de serval in een kooi.

Verbod ingegaan

Een woordvoerder van de RVO laat weten dat de Dierenambulance ergens anders moet zijn om het afmaken van de serval aan te vechten. Volgens haar gaat de Dierenambulance donderdag in gesprek met andere partijen over het lot van de serval.

Sinds 1 juli is het verboden een serval als huisdier te hebben, maar mensen die het dier al hebben mogen deze houden tot de serval overlijdt. De Dierenambulance is bang dat meer dieren in de natuur gedumpt zullen worden en de medewerkers zien de ontsnapte serval als begin hiervan. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapte ook een andere serval in Helmond. Deze is nog niet terecht.