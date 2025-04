Tesla stijgt op Wall Street nu topman Musk focus wil verleggen

NEW YORK (ANP) - Tesla is woensdag op de aandelenbeurzen in New York beduidend hoger geopend. Beleggers reageerden op het nieuws dat Elon Musk, de veelbesproken topman van de elektrische-autofabrikant, van plan is zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump in mei te verminderen. In plaats daarvan wil hij zich meer richten op Tesla, wat hard nodig lijkt gezien de recente tegenvallende resultaten van het bedrijf. Het aandeel steeg bijna 5 procent, terwijl de belangrijkste graadmeters op Wall Street eveneens flink vooruitgingen.

De algemene stemming op de beurzen was opnieuw positief na stevige winsten op dinsdag. Trump heeft aangegeven geen plannen te hebben om Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan. De aanhoudende aanvallen van Trump op de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank zorgden eerder voor grote onrust op de wereldwijde effectenmarkten. Ook zinspeelde Trump op een minder harde houding tegenover China, waarmee hij in een handelsoorlog verzeild is geraakt. Dat leidde tot enige opluchting op de beursvloer.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 2,7 procent hoger op 40.251 punten. De brede S&P 500 steeg 3,3 procent tot 5459 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 4,1 procent tot 16.971 punten. Dinsdag eindigden de hoofdgraadmeters al tot 2,7 procent hoger.

Techconcern Apple en Facebook-moederbedrijf Meta stegen respectievelijk zo'n 4 procent en bijna 7 procent, ondanks dat de Europese Commissie de twee bedrijven flinke boetes heeft opgelegd. De boetes, 500 miljoen euro voor Apple en 200 miljoen euro voor Meta, volgden op het overtreden van de wet digitale markten. Die moet de rechten en mogelijkheden voor digitale consumenten en producenten beschermen.

Boeing won daarnaast circa 6 procent. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant heeft het verlies in het eerste kwartaal van dit jaar verminderd en een hogere omzet behaald. Ook profiteerde Boeing van fors toegenomen leveringen van verkeersvliegtuigen, nadat productieprocessen eerder nog werden gehinderd door strengere kwaliteitseisen en verscherpt toezicht na een reeks technische problemen met Boeing-vliegtuigen.