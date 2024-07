Tesla verder omhoog op verkorte handelsdag Wall Street

NEW YORK (ANP) - Tesla stond woensdag opnieuw bij de winnaars op Wall Street, deze keer met een plus van 6,5 procent. De afgelopen handelsdagen won het aandeel al flink aan waarde. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn verder overwegend hoger geëindigd op een verkorte handelsdag, in aanloop naar Fourth of July op donderdag.

Tesla ging dinsdag al meer dan 10 procent omhoog, na de publicatie van meevallende cijfers over de leveringen van elektrische auto's. Maandag maakte het aandeel ook al een koerssprong. Toen ging het om ruim 6 procent.

Wall Street blijft donderdag dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd.