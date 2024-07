Witte Huis houdt vol dat Biden zich 'absoluut niet' terugtrekt

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden trekt zich "absoluut niet" terug uit de race voor het presidentschap, zegt het Witte Huis. Bidens woordvoerder Karine Jean-Pierre werd op een persconferentie opnieuw doorgezaagd over het wankele functioneren van de president tijdens een televisiedebat met Donald Trump.

Jean-Pierre kreeg vragen over kiezers die hun twijfels hebben, donateurs die niet weten of ze Bidens campagne nog moeten steunen en partijgenoten die zich zorgen maken of hij wel kan winnen. "Het was niet zijn beste avond. Hij snapt dat mensen hem daarnaar vragen. Maar we mogen zijn staat van dienst niet vergeten", zei zijn woordvoerster. Hij heeft in de afgelopen veertig jaar veel bereikt en heeft nog grote plannen voor de toekomst, benadrukte ze.

Biden maakte tijdens het eerste grote televisiedebat van deze campagne op momenten een gammele indruk. Hij oogde stram, klonk schor en kwam op momenten slecht uit zijn woorden. Het Witte Huis zegt dat hij moe was en bovendien een beetje ziek was. Het Witte Huis blijft bij die lezing, ook al nemen ook onder zijn partijgenoten de bedenkingen toe.

"Ben jij wel eens verkouden geweest? Kom op zeg", zei Jean-Pierre op vragen of het zorgelijk is dat de president daardoor minder goed leek te presteren. "Er is een koutje, er is een jetlag. Die dingen stapelen zich op. Hij blijft dag in dag uit, de klok rond werken voor het Amerikaanse volk." Volgens Jean-Pierre is het juist te prijzen dat de president soms "doorzet" in het belang van zijn land.

The New York Times meldde eerder woensdag dat de president zich zelf ook afvraagt of zijn campagne het slecht verlopen debat nog te boven zal komen. Ook dat bericht ontkent het Witte Huis stellig.