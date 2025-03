Tesla wint licht aan beurswaarde ondanks autoheffingen Trump

NEW YORK (ANP) - Het Amerikaanse autoconcern Tesla wist donderdag als enige van de bekende Amerikaanse autobouwers licht aan beurswaarde te winnen. Grote rivalen General Motors (GM) en Ford Motor gingen daarentegen onderuit op Wall Street. Beleggers verwerkten de aankondiging van Donald Trump om importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto's en auto-onderdelen die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt.

Tesla won 0,4 procent. Tesla is volgens analisten van CFRA Research het "minst blootgesteld" aan de nieuwe heffingen. Tesla zei eerder deze week zelf al dat zijn modellen "de meest in Amerika gemaakte auto's zijn".

GM, dat merken als Chevrolet, Buick en Cadillac voert, leverde meer dan 7 procent in. Het concern maakt veel van de auto's die in de VS worden verkocht in Mexico en Canada. Beleggers zijn bang dat GM hierdoor ook wordt geraakt door de heffingen.

De beurswaarde van Ford Motor zakte bijna 4 procent. Van dat bedrijf is bekend dat ongeveer 80 procent van de auto's die het in de VS verkoopt in eigen land wordt gemaakt.