Tesla wint op Wall Street na koersval door ruzie Trump en Musk

NEW YORK (ANP) - Tesla toonde vrijdag wat herstel op de aandelenbeurzen in New York, na de koersval een dag eerder. Beleggers hopen op een succesvolle verzoeningspoging tussen Donald Trump en Tesla-topman Elon Musk, na de hoogoplopende ruzie tussen de Amerikaanse president en zijn voormalig adviseur. Musk uitte donderdag flinke kritiek op Trumps belastingplan en riep op hem af te zetten. Trump dreigde daarop de overheidscontracten met Musks bedrijven stop te zetten.

Volgens nieuwssite Politico hebben Trump en Musk later vrijdag telefonisch contact om de ruzie te sussen. Een bron in het Witte Huis zei echter tegen persbureaus Reuters en AFP dat er geen gesprek plaatsvindt. Het aandeel Tesla won desondanks 4,9 procent.

De stemming op Wall Street was positief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 42.766 punten. De brede S&P 500-index steeg 1 procent tot 5998 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,2 procent tot 19.523 punten.