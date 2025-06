Amerikaan vrijgelaten uit Russische kliniek waar hij vastzat

MOSKOU (ANP/RTR) - De Amerikaan Joseph Tater, die in Rusland werd vastgehouden, heeft volgens staatspersbureau TASS het land verlaten. Hij werd in verband gebracht met baldadigheid en mishandeling van een politieagent, maar werd daarvoor niet meer vervolgd omdat hij een geestelijke stoornis zou hebben.

Tater werd in augustus veroordeeld voor baldadigheid nadat hij hotelpersoneel in Moskou zou hebben lastiggevallen. Later werd hij ook nog in verband gebracht met de mishandeling van een agent. Uiteindelijk werd vastgesteld dat hij door zijn geestelijke gesteldheid niet vervolgd kon worden. Wel werd hij gedwongen opgenomen. Uit die kliniek is hij nu volgens TASS ontslagen.

Persbureau Reuters zegt op basis van een bron bij het Kremlin dat de VS probeerden om Tater vrij te krijgen als onderdeel van een gevangenenruil met Rusland. Op de lijst zouden in totaal negen Amerikanen staan.

Waar Tater nu is, is volgens TASS niet bekend.