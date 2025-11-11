ECONOMIE
The Big Short-belegger: techbedrijven overdrijven AI-winsten

Economie
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 20:21
NEW YORK (ANP) - Michael Burry, de belegger die bekend werd door de film The Big Short, beschuldigt een aantal grote Amerikaanse techbedrijven ervan agressieve boekhoudpraktijken te gebruiken om hun winsten uit AI op te blazen. Volgens hem worden afschrijvingskosten te laag opgegeven door te schatten dat chipapparatuur en halfgeleiders voor AI-toepassingen een langere levensduur hebben dan realistisch is. Dat meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC.
"Het te laag opgeven van afschrijvingen door de gebruiksduur van activa kunstmatig te verlengen, verhoogt de winst - een van de meer voorkomende vormen van fraude in het moderne tijdperk", schreef Burry op socialmediaplatform X.
De bekende investeerder schat dat van 2026 tot en met 2028 deze boekhoudkundige truc de afschrijvingskosten in de sector met ongeveer 176 miljard dollar zou verlagen.
Ernstige beschuldigingen
CNBC kan niet bevestigen dat deze praktijk daadwerkelijk door bedrijven wordt toegepast. De beschuldigingen van Burry zijn ernstig, maar kunnen moeilijk te bewijzen zijn vanwege de ruimte die bedrijven krijgen bij het schatten van afschrijvingen. Nvidia, 's werelds belangrijkste leverancier van AI-chips, weigerde commentaar te geven tegenover CNBC.
Burry verwierf bekendheid doordat hij de hypotheekcrisis van 2007 correct voorspelde. Hij verdiende veel geld door shortposities in Amerikaanse hypotheken te nemen, waardoor hij financieel profiteerde toen de huizenmarkt instortte.
De opmerkingen van Burry vallen samen met toenemende zorgen van beleggers over de hoge waarderingen in de techsector. Ze twijfelen of de hoge aandelenkoersen gerechtvaardigd zijn.
