Jetten ziet risico in opstellen 'positieve agenda' met CDA

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 20:25
anp111125169 1
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten gaat graag met het CDA aan de slag om te kijken "welke stappen we kunnen zetten" om een positieve agenda te maken. Maar hij ziet wel dat er "een risico" is in deze opzet, omdat niet duidelijk is of de voorstellen op een meerderheid kunnen gaan rekenen. Dat zei Jetten nadat D66-verkenner Wouter Koolmees dinsdagavond zijn advies had gepresenteerd.
"Maar als we allemaal alle risico's blijven mijden, dan kunnen we hier denk ik over drie weken nog steeds dezelfde standpunten innemen als partijen en komt dat nieuwe kabinet ook niet dichterbij. Dus het is een noodzakelijk risico."
Koolmees adviseert om D66 en CDA een "positieve agenda" te laten opstellen, waar andere partijen zich later bij aan kunnen sluiten. Ze zouden daar drie weken de tijd voor moeten krijgen.
