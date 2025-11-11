ECONOMIE
Mogelijk ziekmakende bacterie in worst uit verschillende winkels

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 19:48
anp111125166 1
UTRECHT (ANP) - Meerdere supermarkten waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie STEC in boerenmetworst. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat de bacterie ernstige gezondheidsrisico's kan hebben voor mensen met een lage weerstand, zoals zwangere vrouwen en ouderen. Het advies is om de worst niet te eten.
Het gaat om boerenmetworst in verschillende verpakkingen en houdbaarsheidsdatums gekocht bij Boon's Markt, Hoogvliet, Plus, Poiesz en Spar.
Mensen kunnen onder meer diarree krijgen van STEC. Soms kan het leiden tot ernstige schade aan de nieren, is te lezen op de website van het RIVM.
