Onbeperkt met de trein voor 49 euro: abonnement start eerder dan verwacht (maar kan zomaar afgelopen zijn)

Goed nieuws voor treinliefhebbers: het tijdelijke abonnement waarmee je voor 49 euro een maand lang onbeperkt kunt reizen in de daluren, gaat eerder van start dan gepland. De NS heeft bekendgemaakt dat het zogeheten Nederland Dal Vrij Trein -abonnement vanaf 15 juni beschikbaar is, bijna een week eerder dan aanvankelijk was aangekondigd.

De vervroegde start volgt nadat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord gingen met het plan. Oorspronkelijk zou de actie op 21 juni beginnen, maar nu valt de introductie samen met de Dag van het OV.

Reis voor een fractie van de prijs

Met het abonnement kunnen reizigers gedurende één maand onbeperkt gebruikmaken van alle binnenlandse treinen in de tweede klas tijdens de daluren. Dat betekent op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, tussen 18.30 uur en 06.30 uur en daarnaast de hele dag in het weekend en op feestdagen.

Het abonnement geldt bij alle treinvervoerders in Nederland.

Voor de actie wordt gebruikgemaakt van een aangepaste versie van het bestaande NS Flex Dal Vrij-abonnement. Dat kost normaal ruim 127 euro per maand. Tijdens de zomeractie wordt de prijs tijdelijk teruggebracht naar 49 euro.

Nieuwe reizigers kunnen het abonnement vanaf 15 juni afsluiten via de NS-webshop of bij kaartautomaten op stations in combinatie met een persoonlijke OV-chipkaart. Wie al een NS Flex Dal Vrij-abonnement heeft, profiteert automatisch van het lagere tarief.

Op = op

Het kabinet heeft maximaal 118 miljoen euro uitgetrokken voor het project. Dat geld komt uit het Klimaat- en Energiefonds en het Mobiliteitsfonds. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel mensen gebruik zullen maken van het aanbod, sluit de overheid niet uit dat de verkoop voortijdig wordt stopgezet als het budget dreigt te worden overschreden.

Volgens staatssecretaris Annet Bertram is dat lastig in te schatten, omdat een vergelijkbaar landelijk treinabonnement nog niet eerder is aangeboden.

Alternatief voor de auto

De maatregel vloeit voort uit de zogenoemde motie-Klaver, die werd aangenomen vanwege de sterk gestegen energie- en brandstofkosten. Het doel is om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en mensen vaker uit de auto te krijgen.

Het tijdelijke zomerabonnement loopt tot en met 31 augustus. De laatste mogelijkheid om het af te sluiten is 31 juli. De ervaringen met de regeling kunnen later worden gebruikt bij plannen voor een breder landelijk ov-ticket, waarmee Nederlanders mogelijk vaker voor een vast bedrag onbeperkt kunnen reizen.