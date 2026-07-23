Thuisbezorgd doet aan neportingen en nep-recensies

Thuisbezorgd presenteert zich graag als neutrale tussenpersoon, maar het beleid rond recensies en sterren maakt het platform mede verantwoordelijk voor een slecht functionerend en gevoelig voor nep beoordelingssysteem. Deze blog laat zien hoe dat werkt, waarom consumenten hierdoor makkelijk worden misleid en wat je zelf kunt doen om door die nepfacade heen te kijken.

Hoe Thuisbezorgd het beeld van reviews vervormt

Recensies zijn voor platforms als Thuisbezorgd de ruggengraat van vertrouwen: zonder beoordelingen hebben klanten weinig houvast tussen de vele bezorgrestaurants. Juist daarom is het opvallend dat Thuisbezorgd al jaren worstelt met de betrouwbaarheid van zijn reviewsysteem en keuzes maakt die de transparantie eerder verkleinen dan vergroten.

Uit eerder onderzoek bleek dat negatieve recensies op verzoek van restauranthouders verwijderd konden worden. Daarmee ontstond een systeem waarin ondernemers met genoeg druk of compensatie onwelgevallige feedback konden laten verdwijnen, terwijl consumenten dachten een eerlijk overzicht van ervaringen te zien.

Van tekst naar sterretjes

Sinds begin 2026 toont Thuisbezorgd bij restaurants alleen nog anonieme sterrenscores, zonder de bijbehorende reviewtekst voor andere klanten. Consumenten kunnen nog wel een recensie schrijven, maar voor het publiek blijft alleen het gemiddelde aantal sterren zichtbaar.

Die keuze lijkt overzichtelijk, maar maakt controle juist lastiger. Een tekst met concrete ervaringen over koude pizza, trage bezorging of fouten in de bestelling laat sneller zien of een review echt is, terwijl losse sterren veel eenvoudiger te manipuleren zijn.[ bnnvara

Waarom neportingen zo makkelijk worden

De Consumentenbond waarschuwde al eerder dat online beoordelingen kinderlijk eenvoudig te manipuleren zijn. Bedrijven kunnen reviews inkopen, klanten belonen voor positieve beoordelingen of negatieve ervaringen actief wegdrukken, waardoor een recensieplatform al snel verandert in een marketinginstrument.

Door zichtbare reviewteksten weg te halen, verdwijnt precies het onderdeel dat nep en echt vaak van elkaar onderscheidt: detail, nuance en controleerbaarheid. Een ster zonder toelichting kan afkomstig zijn van een tevreden klant, maar net zo goed van een nepaccount, een medewerker of een partij die reputaties tegen betaling oppoetst.

Misbruik door restauranthouders

Het probleem zit niet alleen in het platform, maar ook bij restauranthouders die actief kunnen sturen op hun online reputatie. Klanten is in meerdere gevallen gevraagd om kritische recensies te verwijderen of aan te passen nadat een vergoeding of oplossing werd aangeboden.

Zo ontstaat een scheef speelveld. Restaurants die handig omgaan met druk, compensatie en reputatiesturing kunnen een veel gunstiger beeld neerzetten dan bedrijven die negatieve ervaringen gewoon laten staan.

Wat consumenten zelf kunnen doen

Wie toch via Thuisbezorgd bestelt, doet er verstandig aan om verder te kijken dan alleen het aantal sterren. Een paar eenvoudige controles kunnen al helpen om misleiding sneller te herkennen.