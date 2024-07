Tieners geven volgens DNB-onderzoek makkelijker cash uit

AMSTERDAM (ANP) - Betalen doet pijn, maar minder als je een tiener bent en cashgeld in je portemonnee hebt. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek. Volgens de centrale bank hangt het onder andere af van iemands leeftijd en van de betaalwijze hoe vervelend hij of zij het vindt om geld uit te geven.

Volwassenen vinden het doorgaans het vervelendst als het gaat om contant geld, volgt uit de studie die ook is gepubliceerd in het economentijdschrift Journal of Economic Behavior & Organization. Tieners voelen daarentegen de minste problemen met het spenderen van contanten.

In het onderzoek, waaraan ongeveer 2500 mensen meededen, is geen verklaring gevonden voor het gemak waarmee jongeren cash uitgeven. "Wij weten niet precies waarom, want we hebben het niet aan de jongeren die deelnamen aan het onderzoek kunnen vragen, maar we hebben wel een sterk vermoeden dat het feit dat ze zijn opgegroeid met pinpassen en beeldschermen een rol speelt", zeggen DNB-onderzoekers Marie-Claire Broekhoff en Carin van der Cruijsen.