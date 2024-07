PARIJS (ANP/DPA) - De Olympische Winterspelen van 2030 zijn in de Franse Alpen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten op een algemene vergadering voorafgaand aan de Zomerspelen van Parijs.

De verkiezing van de Winterspelen werd al voor het begin van de 142e IOC-sessie als een formaliteit beschouwd. Frankrijk werd in november uitgeroepen tot voorkeurskandidaat. Het is de bedoeling dat de Winterspelen in 2034 in Salt Lake City plaatsvinden, net als in 2002.