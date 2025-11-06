ECONOMIE
Tientallen medewerkers Fokker verlaten bezette pand Papendrecht

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 11:15
PAPENDRECHT (ANP) - Tientallen medewerkers van het hoofdkantoor van vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker in Papendrecht verlaten donderdag aan het einde van de ochtend het pand, ziet een verslaggever. Actievoerders van de groepering Fok Fokker hebben het kantoor bezet.
De medewerkers verlieten het pand via de achteringang. De hoofdingang is gesloten. De werknemers lopen naar een gebouw aan de overkant van de weg.
De actiegroep wil dat Fokker stopt met de export van onderdelen voor de F-35 naar Israël. De demonstranten gingen rond 07.45 uur het pand in met zo'n veertig mensen, aldus een woordvoerder van de actiegroep. De actievoerders willen pas weg als hun eisen zijn ingewilligd. Een ANP-verslaggever ziet mensen op het dak staan. Ze roepen leuzen zoals 'From the river to the sea'.
De politie is aanwezig met agenten. Buiten staan ook enkele demonstranten die de actie steunen. Het nog niet duidelijk of de politie overgaat tot ontruiming.
