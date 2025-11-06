Louvre heeft jaren nodig voor oplossen van beveiligingsproblemen

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Het gaat jaren duren om de beveiligingsproblemen van het Louvre op te lossen. Dat staat in een donderdag verschenen rapport over het Parijse museum, waar vorige maand een juwelenroof plaatsvond.

De overval moet worden gezien als een wake-upcall voor de beveiliging van het museum, zei het hoofd van de Franse rekenkamer. Hij stelt dat de verbeteringen aan de beveiliging in een "schrikbarend traag tempo" worden doorgevoerd. In het rapport staat dat het Louvre de prioriteit gaf aan "high profile- en aantrekkelijke operaties" die volgens de onderzoekers ten koste gingen van veiligheid en beveiliging.

In het rapport staan tien aanbevelingen, waaronder minder nieuwe kunstwerken aankopen, een prijsverhoging en een verbetering van de digitale infrastructuur. "Het zal jaren duren om het project te voltooien, dat volgens het museum naar verwachting pas in 2032 afgerond zal zijn," staat in het document.