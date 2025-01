TikTok-gebruikers VS zeggen censuur te zien na herstel platform

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse gebruikers van TikTok zeggen tekenen van censuur te zien op het socialemediaplatform sinds het in de Verenigde Staten weer in de lucht is. Zo melden sommige gebruikers dat ze minder livestreams zien en dat de zoekresultaten zijn beperkt. Ook zien Amerikanen meer waarschuwingen over desinformatie en verzoeken aan gebruikers om hun bronnen te controleren. TikTok stelt echter dit weekend geen aanpassingen te hebben gedaan.

Sommige gebruikers stellen dat TikTok, dat eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, opmerkingen heeft verwijderd waarin zinnen als "Free Palestine" en "Free Luigi" stonden. Met Luigi wordt Luigi Mangione bedoeld, die ervan wordt verdacht de topman van UnitedHealthCare te hebben doodgeschoten. Dit soort opmerkingen zouden voorheen wel zijn toegestaan op het socialemediaplatform.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof hield vorige week vrijdag een wet in stand waardoor TikTok niet meer mocht worden gedownload van appwinkels, tenzij ByteDance een koper zou vinden voor de Amerikaanse onderdelen van TikTok. De wet was in april aangenomen vanwege zorgen van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat TikTok onder Chinees eigendom een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. De app verzamelt veel persoonlijke gegevens van gebruikers. TikTok ging door het dreigende verbod vorige week zaterdag "op zwart", maar een dag daarna was de website voor sommige Amerikaanse gebruikers weer in de lucht. De nieuwe president Donald Trump kondigde aan TikTok nog een aantal maanden langer de tijd te geven om aan een oplossing te werken.