Remon Vos is de rijkste selfmademiljardair van Nederland: €4,4 miljard

De jaarlijkse ranglijst van de Quote 500 is er weer. Wat opvalt in 2024: een nieuwe nummer drie wie de meeste van ons nog nooit gehoord hebben: Remon Vos.

Remon Vos is een Nederlandse ondernemer en miljardair, vooral bekend als oprichter en CEO van CTP (Central Trade Park), een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van logistiek vastgoed in Europa. Vos werd geboren in Groningen en begon zijn carrière met verschillende baantjes, waaronder werken in een vleesfabriek, om zijn financiële situatie te verbeteren.

Na de val van de Berlijnse Muur verhuisde hij naar Tsjechië, waar hij aanvankelijk betrokken was bij de productie van melkkarretjes. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van CTP in 1998, dat sindsdien is uitgegroeid tot een van de grootste spelers in logistiek vastgoed in Europa. In 2023 werd zijn vermogen geschat op € 6 miljard, waarmee hij een van de rijkste mensen in Nederland is.

Vos bezit uiteraard een privévliegtuig en woont op een landgoed nabij Praag. Ondanks zijn enorme rijkdom zegt hij dat geld nu minder belangrijk voor hem is; hij geniet vooral van het ondernemerschap zelf

Hoe werd Vos zo rijk?

Remon Vos heeft zijn vermogen voornamelijk opgebouwd door de ontwikkeling van logistiek vastgoed via zijn bedrijf CTP (Central Trade Park). Hier zijn enkele belangrijke stappen in zijn carrière: