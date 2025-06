TNO bouwt vernieuwende chipfabriek in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Onderzoeksorganisatie TNO heeft definitief besloten om in Eindhoven een fabriek te bouwen voor fotonische chips. Deze chips versturen data via licht in plaats van elektriciteit en vormen een veelbelovende technologie. De Eindhovense vestiging wordt een proeffabriek, die moet uitwijzen hoe fotonische chips op industriële schaal te maken zijn.

De Europese Unie, de ministeries van Economische Zaken en Defensie en TNO investeren samen zeker 153 miljoen euro in de fabriek. De High Tech Campus financiert het gebouw, maar het is nog niet bekend voor welk bedrag. De bouw begint naar verwachting eind dit jaar.

Het is volgens een woordvoerder de eerste keer dat TNO zelf een fabriek bouwt. De onderzoeksinstelling gaat er samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente werken aan het opschalen van de productie van fotonische chips.