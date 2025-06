UTRECHT (ANP) - Treinreizigers krijgen vrijdag opnieuw te maken met de gevolgen van een staking bij NS. Spoorvakbond VVMC roept het personeel van de spoorvervoerder in het noorden en zuiden van Nederland op tot een staking.

De grootste vakbond bij NS is samen met FNV en CNV in conflict over een nieuwe cao, wat afgelopen vrijdag en dinsdag ook al tot stakingen leidde. Hoewel het om regionale acties ging, lag het treinverkeer van NS in het hele land toen stil.