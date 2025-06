Asielministerie opnieuw berispt: ambtsbericht Jemen moet openbaar

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft opnieuw de werkwijze van het ministerie van Asiel bekritiseerd door het geheimhouden van stukken die van belang zijn in asielaanvragen, zoals ambtsberichten. Op basis van een ambtsbericht besluit het ministerie van Asiel en Migratie of een land veilig genoeg is.

De geheimhouding is in strijd met het Unierecht en met nationale wet- en regelgeving, stelt de rechter. In deze zaak gaat het om Jemen, eerder oordeelde de rechtbank al dat het ambtsbericht over Syrië openbaar moest worden. De voormalige coalitiepartners hadden met elkaar afgesproken dat de ambtsberichten niet meer worden gepubliceerd.

De man uit Jemen in deze zaak stelt dat zijn asielaanvraag onterecht is afgewezen. De rechter oordeelt dat de minister onvoldoende heeft beoordeeld of terugkeer naar Jemen veilig is voor de man. Bovendien zijn de geheimgehouden stukken oncontroleerbaar, stelt de rechter. De minister heeft ook geen toelichting gegeven waarom deze geheim moeten blijven.