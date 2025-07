TNO investeert in chiptechnologie voor militaire toepassingen

DEN HAAG (ANP) - Kennisinstituut TNO investeert in de Nederlandse chipbeveiligingsonderneming Fortaegis. Dat bedrijf werkt aan een superveilige chip die zowel voor militaire als civiele toepassingen kan worden gebruikt. Denk daarbij aan veilige communicatie voor drones en autonome voertuigen, bescherming van AI-gegevens in datacenters en het beveiligen van telecom- en energienetten.

Fortaegis werkt ook samen met de NAVO en bedrijven in Europa, de VS en Japan. "Wij geloven in hun potentieel om uit te groeien tot een technologiekampioen van wereldklasse, en zetten ons daarom vol overtuiging in als partner en investeerder", zegt TNO-directeur Tjark Tjin-A-Tsoi.

Onderzoek toont volgens TNO aan dat dit soort deeptech-start-ups vaak moeilijk doorgroeien. TNO stelt dit te willen veranderen met gerichte investeringen en partnerschappen. Eerder dit jaar stak TNO ook al geld in Equal1, een kwantumtechnologie-start-up. Hoeveel geld met de nieuwe investering is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.