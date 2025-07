Consumentenbond wil dat Microsoft Windows 10 langer ondersteunt

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond roept Microsoft op nog minstens een jaar lang gratis updates te blijven aanbieden aan consumenten met Windows 10-computers die niet geschikt zijn voor Windows 11. Volgens de belangenorganisatie gaat dit naar schatting om zeker 2 miljoen apparaten in Nederland, uit 2017 of ouder. De Consumentenbond vindt dat Microsoft consumenten niet moet opzadelen met onnodige kosten of voorwaarden voor extra beveiligingsupdates.

Het softwareconcern stopt vanaf 14 oktober met de reguliere ondersteuning van Windows 10. Maar zakelijke gebruikers krijgen volgens de bond tegen betaling nog drie jaar ondersteuning en consumenten met oudere laptops krijgen nog maximaal een jaar extra updates als zij 30 dollar betalen of gebruikmaken van bepaalde diensten.

"Consumenten worden voor een onnodig dilemma gesteld", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. Ze vindt ook dat Microsoft consumenten niet moet dwingen om goed functionerende computers vroegtijdig af te danken.