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Toezichthouder Fed ziet geen strafbare feiten bij verbouwing

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten rondom de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse centrale bank. De inspecteur-generaal van de Fed zag ook geen wangedrag door het bestuur.
De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen bij de 2,4 miljard dollar kostende werkzaamheden eerder aan voor een strafrechtelijk onderzoek naar de Fed. Toenmalig Fed-voorzitter Jerome Powell zag daarin een poging om de centrale bank onder druk te zetten om de rente sneller te verlagen.
In april sloot justitie in de VS het strafrechtelijk onderzoek, maar er kwam wel een onderzoek van de eigen toezichthouder. De inspecteur-generaal zegt nu niets te hebben aangetroffen wat leek op wetsovertredingen. Wel trof de waakhond tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject. "Maar we zagen geen bestuurlijk wangedrag tijdens onze evaluatie", staat in een rapport over het onderzoek.
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