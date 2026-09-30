Gezant Vaticaan bezoekt Oekraïense krijgsgevangenen

MOSKOU (ANP/RTR) - De speciale gezant van de paus, kardinaal Matteo Zuppi, heeft volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Oekraïense krijgsgevangenen bezocht. Hij heeft volgens Moskou ongehinderd met krijgsgevangenen over hun omstandigheden kunnen spreken.

Zuppi is naar Rusland gekomen voor een driedaags bezoek om humanitaire kwesties te bespreken met Russische functionarissen. Paus Leo XIV heeft juist Kyiv en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Die dreigt met uitspraken over nucleaire wapens steeds verwoestender te worden, aldus paus Leo.

Zuppi heeft in het Kremlin onder anderen gesproken met buitenlandspecialist Joeri Oesjakov. Zuppi was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen de strijdende partijen en bij pogingen van Vaticaanstad om Oekraïne en Rusland tot het stoppen van de vijandelijkheden te bewegen. Hij was in oktober 2024 voor het laatst in Moskou en bezocht in die tijd ook Kyiv.