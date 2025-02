Toezichthouder klaagt over Engelstalige klantenservice TonyBet

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft gokbedrijf TonyBet aangesproken op het feit dat de onderneming niet 24 uur per dag gebruikmaakte van een Nederlandstalige telefonische klantenservice. Volgens de toezichthouder heeft TonyBet hieraan gehoor gegeven en maatregelen genomen.

Bedrijven met een gokvergunning moeten te allen tijde een Nederlandstalige klantenservice beschikbaar hebben voor vragen van spelers. TonyBet heeft al enige tijd zo'n vergunning. Maar de Nederlandse website van het bedrijf is pas sinds eind vorig jaar live. De Ksa kreeg kort daarop een signaal van een gokker die alleen in het Engels met de klantenservice in gesprek kon.

TonyBet heeft volgens de waakhond direct actie ondernomen, onder meer door extra Nederlandstalige klantenservicemedewerkers aan te nemen. Daardoor is de telefonische klantenservice nu 24 uur per dag bereikbaar in de Nederlandse taal.