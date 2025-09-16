Toezichthouder VS onderzoekt Tesla's die soms niet open kunnen

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid heeft een onderzoek geopend naar Tesla's van het Model Y die in bepaalde gevallen niet open kunnen. In een aantal gevallen zaten inzittenden daardoor opgesloten in de elektrische auto, meldt een afdeling van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Het onderdeel dat defecten onderzoekt, kreeg negen meldingen binnen van het probleem met Tesla's Model Y met bouwjaar 2021. In de meeste gevallen ging het om ouders die waren uitgestapt om hun kind van de achterbank te halen of ze er juist wilden plaatsen. Kleine kinderen zijn soms niet in staat om zelf de deur te openen als ze in de auto zitten, stipt de NHTSA aan. "Opsluiting in een auto is vooral gevaarlijk in noodsituaties, bijvoorbeeld als kinderen vastzitten in een hete auto", meldt de toezichthouder.

Het probleem lijkt zich voor te doen als een elektronisch deurvergrendelingssysteem te weinig spanning heeft, meldt de NHTSA.