Türk ziet 'opeenstapeling van bewijs' voor genocide in Gaza

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, ziet een "opeenstapeling van bewijs" voor genocide in Gaza, zei hij tegen journalisten van persbureaus AFP en Reuters. "We zien oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad, misdaden tegen de menselijkheid, en mogelijk zelfs meer", aldus de VN-functionaris.

"Het is echter aan de rechter om te bepalen of er sprake is van genocide", voegde Türk toe, die daarnaast opriep "een einde te maken aan het bloedbad" in Gaza.

Eerder op dinsdag kwam een onderzoekscommissie van de VN met een sterkere conclusie: die constateert in een 72 pagina's tellend rapport dat Israël verantwoordelijk is voor genocide in Gaza en dat hoogwaardigheidsbekleders, onder wie premier Benjamin Netanyahu, daarvan de aanstichters zijn.

Geen reactie EU

De Europese Unie wil vooralsnog niet reageren op de bevindingen in het rapport.

Israël meldde dinsdagochtend te zijn begonnen met de aangekondigde grondinvasie van Gaza-Stad, in wat het omschrijft als een "intensieve operatie".