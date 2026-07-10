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Toezichthouders: neem digitale autonomie mee bij inkoopkeuzes

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 12:02
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DEN HAAG (ANP) - Nederlandse toezichthouders roepen organisaties en overheden op om digitale autonomie nadrukkelijk mee te wegen bij de inkoop van IT-diensten. Die aanbeveling doen de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in een nieuw rapport, waarin bedrijven en overheden opgeroepen worden om de overgang naar meer digitale autonomie te versnellen.
Een idee is bijvoorbeeld om bij aanbesteding en inkoop te eisen dat partijen alleen vallen onder Europese wetgeving, en niet daarbuiten. "Autonomie moet daarbij worden gezien als een volwaardig kwaliteitscriterium, naast prijs en functionaliteit. Voor vitale infrastructuur en diensten zou autonomie een randvoorwaarde moeten zijn", schrijven de toezichthouders.
Het versterken van digitale autonomie kan gepaard gaan met tijdelijke concessies op het gebied van kwaliteit of kosten, vinden zij.
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