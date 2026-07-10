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Coalitieakkoord Den Haag: asielopvang oud ziekenhuis geschrapt

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 12:01
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DEN HAAG (ANP) - Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, die eerder voor veel protest zorgde onder bewoners, gaat er niet komen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. De partijen, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast.
Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. Asielopvang in de stad moet volgens het nieuwe akkoord niet meer plaatsvinden in grote opvanglocaties en hotels maar in kleine locaties waar mensen "op een menswaardige manier kunnen worden opgevangen". Verder wil de coalitie dat het Rijk de ondersteuningstaak van de gemeente overneemt als het niet lukt uitgeprocedeerde asielzoekers direct terug te sturen naar hun land van herkomst.
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