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Top tien rijkste mensen nu uitsluitend Amerikanen, zegt Bloomberg

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 15:54
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NEW YORK (ANP) - De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de tien rijkste mensen ter wereld. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is zijn vermogen gedaald. Daardoor bestaat de gehele top 10 van de rijkenlijst voor het eerst sinds Bloomberg in 2012 begon met meten volledig uit Amerikanen.
Arnault is oprichter van LVMH, moederbedrijf van onder meer tassenmerk Louis Vuitton. Het vermogen van de 77-jarige zakenman is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar.
Het verval komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten. Daardoor is de vraag naar de luxemerken van LVMH, waaronder ook Dior en champagne van Dom Pérignon, afgenomen. De beurswaarde van LVMH, waarin Arnault een groot belang heeft, is eveneens geslonken.
Op de rijkenlijst van Bloomberg is Arnault nu gepasseerd door de bekende belegger Warren Buffett. Die 96-jarige neemt met 144 miljard dollar de tiende plek in; Arnault staat nu op plek 11. Elon Musk, momenteel goed voor 919 miljard dollar, voert de lijst aan.
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