Zoveel zakgeld krijgen kinderen per leeftijd – en waarom 40 euro een misleidend gemiddelde is

Ouders die willen weten wat een normaal zakgeldbedrag is, komen twee cijfers tegen die ver uit elkaar liggen: middelbare scholieren krijgen gemiddeld 40 euro per maand, maar het middelste bedrag ligt op 25 euro. Beide zijn correct. Wie zich op het eerste getal richt, geeft al snel het dubbele van wat de meeste leeftijdsgenoten van zijn kind ontvangen.

Basisschool: een bedrag per week

Voor kinderen tot en met 12 jaar is een weekbedrag de gangbare vorm. De richtbedragen lopen op met de leeftijd.

Leeftijd Zakgeld per week 6 jaar € 1,20 – € 2,30 7 jaar € 1,40 – € 2,30 8 jaar € 1,90 – € 2,80 9 jaar € 2,30 – € 2,90 10 jaar € 2,30 – € 2,80 11 jaar € 2,30 – € 3,50 12 jaar € 2,60 – € 4,70 Leeftijd Zakgeld per maand 12 jaar € 20 – € 22 13 jaar € 20 – € 25 14 jaar € 25 – € 32 15 jaar € 25 – € 35 16 jaar € 25 – € 43 17 jaar € 25 – € 40 18 jaar € 40 – € 50

Zes jaar geldt als een logisch startmoment: rond die leeftijd herkennen kinderen de verschillende munten.

Middelbare school: een bedrag per maand

Vanaf de overstap naar de middelbare school past een maandbedrag beter. Deze reeks geeft weer wat een doorsnee scholier op die leeftijd krijgt.

Leeftijd Zakgeld per week 6 jaar € 1,20 – € 2,30 7 jaar € 1,40 – € 2,30 8 jaar € 1,90 – € 2,80 9 jaar € 2,30 – € 2,90 10 jaar € 2,30 – € 2,80 11 jaar € 2,30 – € 3,50 12 jaar € 2,60 – € 4,70 Leeftijd Zakgeld per maand 12 jaar € 20 – € 22 13 jaar € 20 – € 25 14 jaar € 25 – € 32 15 jaar € 25 – € 35 16 jaar € 25 – € 43 17 jaar € 25 – € 40 18 jaar € 40 – € 50

Het gemiddelde wordt omhooggetrokken door een kleine groep die honderden euro's per maand krijgt.

Waarom het gemiddelde vertekent

Het gemiddelde van 40 euro per maand wordt opgetrokken door uitschieters aan de bovenkant. De mediaan – het bedrag waarbij precies de helft van de scholieren meer en de helft minder krijgt – blijft op 25 euro staan. Vijf jaar eerder lag dat gemiddelde op 31 euro en de mediaan op 22 euro. De stijging is reëel, maar bescheidener dan het gemiddelde suggereert.

Niet ieder kind krijgt zakgeld

Van de middelbare scholieren krijgt 85 procent zakgeld , tegen 89 procent vijf jaar eerder. Het aandeel daalt met de leeftijd: op 12 jaar krijgt 92 procent zakgeld, in de leeftijdsgroep 17 tot 18 jaar nog 70 procent. Daar staat inkomen uit een bijbaan tegenover, dat inmiddels bij 49 procent van de scholieren meespeelt.

Waar het zakgeld wegvalt, komt het bijbaantje in de plaats – en verdwijnt het budgetgesprek vaak mee.

Kleedgeld is de echte daler

Opvallender dan het zakgeld is de terugval in kleedgeld: 30 procent van de scholieren krijgt het nog, tegen 50 procent vijf jaar eerder. Wie het krijgt, ontvangt gemiddeld 72 euro per maand; het doorsnee­bedrag ligt rond 50 euro. Ter vergelijking: alle kleding voor een kind vanaf 12 jaar kost gemiddeld 71 euro per maand voor jongens en 77 euro voor meisjes. Een kleedgeld van 50 euro dekt dus niet de hele garderobe – spreek daarom expliciet af wat er wél en niet uit moet komen.

Zo bepaalt u het bedrag

Geef steeds hetzelfde bedrag op een vast tijdstip.

Spreek vooraf af voor welke periode het geld moet volstaan en wijk daar niet van af.

Zet op papier wat uw kind er zelf van betaalt: snoep en cadeautjes, of ook een abonnement.

Houd de mediaan als vertrekpunt aan, niet het gemiddelde.

Vul niet bij als het geld halverwege de maand op is; op is op is de kern van de les.

Kader – de kerncijfers85 procent van de middelbare scholieren krijgt zakgeld. Gemiddeld gaat het om 40 euro per maand, met een mediaan van 25 euro. Basisschoolkinderen krijgen een weekbedrag van 1,20 tot 4,70 euro. Kleedgeld is teruggelopen naar 30 procent van de scholieren, met een gemiddelde van 72 euro per maand.

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