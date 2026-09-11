Waait deze nieuwe dieventruc over naar Nederland?

Een lege plastic fles tussen je band en wielkast. Het lijkt zwerfvuil dat toevallig is blijven steken. Maar niets is minder waar: het is een doelbewuste truc van Spaanse dieven en steeds meer automobilisten trappen erin.

Vooral op parkeerterreinen van supermarkten en winkelcentra in Spanje duikt de methode op. Dieven klemmen een lege fles tussen de band en het wielkastdeel, meestal aan de voorband aan de bijrijderskant. Precies de plek die je vanaf de bestuurdersstoel nooit ziet.

Hoe de truc werkt

Rijd je weg, dan plet de band de fles. Het resultaat: een harde knal die griezelig veel lijkt op een lekke band of motorpech. En de knal komt pas een paar meter verderop, als je al aan het rijden bent.

En dat is exact het moment waarop dieven rekenen. Veel automobilisten stoppen instinctief, laten de motor draaien en stappen uit om te kijken wat er aan de hand is. Terwijl jij om je auto heen loopt, grijpt een handlanger je tas, telefoon of portemonnee. Of erger: de hele auto.

Wat moet je doen?

De keuze voor de voorband aan de bijrijderskant is geen toeval. Je stapt aan de bestuurderskant in en loopt zelden helemaal om de auto heen voordat je wegrijdt. Daardoor blijft de fles onopgemerkt, tot de knal klinkt.

Blijf kalm. Doe voor het instappen altijd een korte visuele check rond de auto, zeker op een rustige of onbewaakte plek. Hoor je onderweg toch een vreemd geluid, zet dan de motor uit, neem je sleutels mee en sluit de auto af voordat je uitstapt om te kijken. Die paar seconden extra voorzichtigheid kunnen een beroving voorkomen. En laat nooit waardevolle spullen zichtbaar liggen in de auto.

Niet de enige truc

De fles staat niet op zichzelf. Spaanse dieven gebruiken ook valse pechmeldingen, een lichte tik tegen de auto terwijl je stilstaat, een lekke band forceren bij een tolpoort, een geldbriefje onder de ruitenwisser of iemand die om hulp vraagt om bestuurders uit hun auto te lokken. Vooral op de drukke AP-7, de kustsnelweg richting de Costa Brava, slaan dieven vaker toe, juist rond parkeerplaatsen en tankstations.

Extra kwetsbaar met een Nederlands kenteken

Voor wie in de zomer met de auto naar Spanje rijdt of er een tweede woning heeft, is dit precies het soort situatie waarin je even niet oplet. Nederlandse en Belgische kentekens vallen op bij dieven, en juist bij een supermarktbezoek na een lange rit is de kans op afleiding het grootst.